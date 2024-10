IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 231,40 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 231,40 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 230,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 231,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 387.895 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (237,31 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 41,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,48 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,17 USD je Aktie.

