IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 183,84 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 183,84 USD ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 183,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 248.761 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 8,34 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,09 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,80 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Am 24.04.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 14,46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 9,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

