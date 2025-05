IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 263,90 USD abwärts.

Die IBM-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 263,90 USD abwärts. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 263,85 USD ein. Bei 264,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.938 IBM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,10 USD erreichte der Titel am 20.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2024 Kursverluste bis auf 163,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 61,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,75 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 23.04.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,54 Mrd. USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht. IBM dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,93 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

