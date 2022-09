IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 128,68 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 128,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 126,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.719 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 141,00 EUR markierte der Titel am 11.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,74 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,35 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 28,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.07.2022 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.535,00 USD – das entspricht einem Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.745,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die IBM-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 17.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von IBM.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,31 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

