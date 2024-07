IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 184,03 USD nach oben.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 184,03 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,54 USD aus. Mit einem Wert von 183,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 62.761 IBM-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,87 USD ab. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 35,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,80 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.04.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,46 Mrd. USD im Vergleich zu 15,48 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,90 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

