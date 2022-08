IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die IBM-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 137,34 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,16 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 137,34 EUR. Bei 138,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 134 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2022 auf bis zu 141,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 36,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.07.2022 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.535,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.745,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 17.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,32 USD im Jahr 2022 aus.

