IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verbilligt sich am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,6 Prozent auf 126,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 126,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 318 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 141,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 100,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 26,38 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 18.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.535,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18.745,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 17.10.2023 dürfte IBM die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

