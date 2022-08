IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Kursabschlägen

Die IBM-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 136,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 135,70 EUR aus. Bei 135,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 101 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 141,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 100,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 18.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15.535,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18.745,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 18.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 17.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von IBM.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

