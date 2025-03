IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Montagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 246,98 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 246,98 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 248,48 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 247,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.565 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 34,14 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 231,00 USD.

Am 29.01.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. USD – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,71 USD je IBM-Aktie.

