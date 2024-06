IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 177,60 USD nach oben.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 177,60 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 177,83 USD. Bei 175,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 153.236 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,19 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Abschläge von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 14,46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

