IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die IBM-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 135,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,38 EUR. Bisher wurden heute 950 IBM-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,17 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,65 Prozent Luft nach unten.

IBM ließ sich am 18.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.535,00 USD – das entspricht einem Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.745,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 18.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 17.10.2023 dürfte IBM die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2022 9,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

