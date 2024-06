IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 171,42 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 171,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 170,57 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 171,28 USD. Bisher wurden via New York 82.575 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 13,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 130,83 USD erreichte der Anteilsschein am 28.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,68 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,80 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,46 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient

Montagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus

Handel in New York: Dow Jones am Montagmittag mit Gewinnen