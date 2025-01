IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 221,50 USD.

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 221,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 219,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.773 IBM-Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 239,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,04 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Abschläge von 26,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 197,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.10.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD gegenüber 3,59 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 14,97 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,20 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

"Dogs of the Dow" für 2025: Diese Investments empfiehlt die beliebte Dividendenstrategie

Börse New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain