IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 222,41 USD nach.

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 222,41 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 222,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,00 USD. Bisher wurden via New York 50.555 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 224,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,71 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD ab. Mit einem Kursverlust von 38,91 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,11 USD je Aktie belaufen.

