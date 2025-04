IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 237,81 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 237,81 USD. Bei 238,60 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 237,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.200 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 266,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,98 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,65 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 31,61 Prozent sinken.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,75 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,46 Mrd. USD umsetzen können.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Aktie fester: Milliardeninvestitionen in den USA geplant

IBM-Aktie dennoch deutlich tiefer: IBM kann Erwartungen toppen - Folgen von 'America-First'-Politik

Ausblick: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt