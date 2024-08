IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 198,49 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 198,49 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 199,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 198,32 USD. Bei 199,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 53.874 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 199,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 31,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,79 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,74 USD je Aktie eingenommen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus