IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie um 04:22 Uhr im XETRA-Handel bei 141,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 142,12 EUR. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 141,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 1.912 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,14 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,35 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 41,37 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.10.2022. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,93 Prozent auf 14.107,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 17.618,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je IBM-Aktie belaufen.

