Kein neues Auto: Tesla-Chef Elon Musk kündigt neues Produkt an

Mit seinem Tunnelbohr-Unternehmen The Boring Company landete Tesla -Chef Elon Musk bereits im vergangenen Jahr einen Marketing-Coup. Nicht nur die Cappies, auch die markeneigenen Flammenwerfer, wurden dem Unternehmen schier aus den Händen gerissen. An diesen Erfolg will Musk nun scheinbar anknüpfen, nur dass diesmal Tesla auf dem neuen Produkt stehen dürfte.

Kein Zusammenhang mit Autos

Elon Musk scheint etwas gefunden zu haben, dass die Welt unbedingt braucht: Einen elektrischen und vor allem leisen Laubbläser. Das kündigte der Milliardär in der vergangenen Woche via Twitter an.

Tesla is going to develop a quiet, electric leafblower - Elon Musk (@elonmusk) 23. April 2019

Neue Idee um liquide Mittel für Tesla einzusammeln?

Wieviel ein solcher Laubbläser aus der Tesla-Fabrik kosten könnte, dazu machte Musk keine Angaben. Doch könnte der E-Autobauer damit ein wenig verdienen. Schließlich verkaufte The Boring Company einen Flammenwerfer für 500 US-Dollar und nahm insgesamt 10 Millionen US-Dollar ein.

Schon während der Zahlenvorlage am Mittwoch gab Musk zu, dass sich Tesla über frisches Kapital freuen würde. Ob sich die Laubbläser im Endeffekt für den E-Autobauer rechnen werden, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images/Getty Images