BAT-Aktie fällt zurück: British American Tobacco macht weniger Gewinn

Unter dem Strich fiel der Gewinn um 6 Prozent auf 3,25 Milliarden britische Pfund (3,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Der Umsatz fiel um 0,8 Prozent auf 12,2 Milliarden Pfund, obwohl der Konzern viele neue Kunden mit nicht-brennbaren Rauchmitteln wie E-Zigaretten anlocken konnte und damit spürbar mehr Geschäft machte. Der Erlös mit herkömmlichen Zigaretten ging trotz der um 1,8 Prozent auf 316 Milliarden Stück erhöhten Menge zurück, weil Wechselkursschwankungen das Plus zunichte machten.

Das Geschäft mit Zigaretten macht immer noch den Löwenanteil der Erlöse bei BAT aus. Der Konzern vertreibt unter anderem die Marken Lucky Strike, Pall Mall und Dunhill. Chef Jack Bowles sieht das Unternehmen auf gutem Weg zu den Jahreszielen, auch weil die gesamte Tabakindustrie wegen der Wirtschaftserholung in Entwicklungsländern mit weniger Rückgang bei den weltweiten Mengen rechnet als zuvor.

Für die BAT-Aktie geht es in London zeitweise um 0,16 Prozent auf 27,54 Pfund nach unten.

