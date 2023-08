Aroundtown-Aktie: Aroundtown verzeichnet im ersten Halbjahr einen Milliardenverlust - Abwertung des Portfolios

Immobilienkrise

Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown bekommt das schwache Umfeld zu spüren.

So verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr wegen der Abwertung des Immobilienportfolios unter dem Strich einen Milliardenverlust, wie Aroundtown am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Der Nettoverlust belief sich dabei auf rund 1,3 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 471 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Nettomieteinnahmen fielen um drei Prozent auf 596 Millionen Euro. Die in der Immobilienbranche wichtige operative Ergebniskennziffer FFO I (Funds from Operations) sank um sechs Prozent auf 175,3 Millionen Euro. Den Rückgang begründete Aroundtown vorrangig mit Immobilienverkäufen und höheren Zinsen. Dabei habe das Unternehmen Verkäufe im Volumen von 545 Millionen Euro unterzeichnet, was leicht unter dem Buchwert gelegen habe. Für das Gesamtjahr zeigte sich Aroundtown etwas optimistischer und hob seine Prognose für das FFO I leicht an. Es soll nun bei 310 Millionen bis 340 Millionen Euro liegen und damit jeweils zehn Millionen Euro höher als zuvor in Aussicht gestellt.

LUXEMBURG (dpa-AFX)