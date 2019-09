Börsengänge: Starke Kandidaten wagen den Sprung aufs Parkett

€uro am Sonntag

Unter dem Jubel und dem Applaus ihrer Angestellten läuteten die Vorstände Oliver Steil und Stefan Gaiser am Mittwochmorgen den Handelsstart der TeamViewer-Aktie an der Frankfurter Börse ein. Auch wenn der Kurs im Lauf des Tages unter den Ausgabepreis fiel, ist der Börsengang der Göppinger Softwarefirma ein Riesenerfolg: Mit dem Emissionserlös von 2,2 Milliarden Euro lieferte TeamViewer den größten deutschen Tech-Börsengang seit dem Jahr 2000 und den bisher größten Börsengang in Europa 2019.

Ermutigendes Signal

Das ist ein ermutigendes Si­gnal für Unternehmen und Anleger, denn insgesamt ist die Zahl der börsennotierten Firmen in Deutschland und der Eurozone in den vergangenen Jahren gesunken. In Deutschland sind mit rund 460 Firmen ähnlich viele gelistet wie Mitte der 80er-Jahre, zwischenzeitlich waren es schon einmal 760.

Die zehn grössten Börsengänge weltweit 2019

Werbung

Bildquellen: MaximP / Shutterstock.com, Tashatuvango / Shutterstock.com

Für den Rückgang sind Übernahmen und Insolvenzen verantwortlich, aber auch Firmen, die sich aktiv von der Börse verabschiedeten. "Angesichts strengerer regulatorischer Anforderungen überlegen sich Unternehmen heute sehr genau, ob sich eine Börsennotierung für sie lohnt. Vor allem, wenn sie auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten nutzen können", sagt Renata Bandov, Bereichsleiterin Pre-IPO und Capital Markets bei der Deutschen Börse.bisher nicht kompensieren. Im laufenden Jahr liegt die Zahl der europäischen Börsengänge laut einer aktuellen Studie der Beratungsfirma EY 40 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Viele Börsenplätze gehen mittlerweile aktiv auf junge Unternehmen zu, um ihnen den Börsengang schmackhaft zu machen, so die Deutsche Börse mit ihrem Venture Network. Die Euronext schenkt ausgewählten Kandidaten im Rahmen ihres Tech­share-Programms sogar ein achtmonatiges Intensivcoaching.Tech ist Trumpf im eher zö­gerlichen Marktumfeld. "Im Vergleich zu früher sehen wir unter den IPO-Kandidaten deutlich mehr Tech-Unternehmen. Sie haben oft große Ambitionen, was den IPO-Erlös angeht, sind aber tendenziell auch besser vorbereitet als Firmen, die wir beispielsweise vor fünf Jahren gesehen haben", sagt Camille Leca, Chief Operating Officer Listing bei der Euronext.wie TeamViewer, Budweiser Asien, EQT oder Prosus sollte die IPO-Aktivität in den kommenden Monaten zunehmen - mit starken Kandidaten. "Seit dem Sommer verbessert sich die Stimmung, auch 2020 könnte ein gutes Jahr für IPOs werden", sagt Camille Leca.Für Anleger lohnt der Blick ins Ausland: In Frankreich strebt in den kommenden Wochen der Glasverpackungsspezialist Veral­lia an die Börse, im November soll die Lottogesellschaft La Française des Jeux, die privatisiert wird, folgen. Außerdem wollen zwei erfolgreiche Biotech -Firmen, die Schweizer ADC Therapeutics und Biontech aus Mainz, an die Nasdaq.1 Uber, Fahrdienstvermittler2 Budweiser Asien, Braukonzern3 Avantor, Laborzulieferer4 Lyft, Fahrdienstvermittler5 TeamViewer, Software-Anbieter6 Nexi, Zahlungssystemanbieter7 CGN, Atomenergie-Konzern8 Pinterest, Social-Media-Fotoplattform9 Network Int. Holdings, Zahlungsabwickler10 Traton, Nutzfahrzeugekonzern________________________________