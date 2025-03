In der Krise

Der Finanzinvestor Sycamore Partners will die kriselnde Apothekenkette Walgreens Boots Alliance für eine Milliardensumme kaufen und dann von der Börse nehmen.

Sycamore wolle 11,45 US-Dollar pro Walgreens-Aktie in bar zahlen, teilte Walgreens am Donnerstag in New York mit. Zusätzlich winken unter bestimmten Voraussetzungen bis zu drei Dollar zusätzlich. Das Vorhaben kommen insgesamt auf einen Wert von 23,7 Milliarden US-Dollar (22,1 Mrd Euro). Walgreens Boots Alliance soll nach der Übernahme von der Börse verschwinden, um sich als privates Unternehmen vollständig seiner neuen Ausrichtung widmen zu können, wurde Konzernchef Tim Wentworth zitiert. Im nachbörslichen Handel legte die Walgreens-Aktie um rund 5,6 Prozent zu.

NEW YORK/DEERFIELD (dpa-AFX)