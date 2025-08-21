DAX24.166 +0,5%ESt505.425 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,69 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
ProSiebenSat.1-Aktie fest: PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit ProSiebenSat.1-Aktie fest: PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Meldepflicht nachgekommen

In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie

28.08.25 10:01 Uhr

Directors' Dealings: So reagierte die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
innoscripta SE Inhaber-Akt
112,80 EUR 4,80 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

innoscripta SE Inhaber-Akt meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 25.08.2025. Der Handel wurde am 27.08.2025 öffentlich gemacht. Im Portfolio von innoscripta SE Inhaber-Akt-in enger Beziehung Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) kam es am 25.08.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.600 Aktien zu jeweils 103,07 EUR hinzu. Das Papier von innoscripta SE Inhaber-Akt konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 104,00 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die innoscripta SE Inhaber-Akt-Papiere letztlich 1,10 Prozent auf 108,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 50 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer. innoscripta SE Inhaber-Akt wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,07 Mrd. Euro gelistet. An der Börse befinden sich momentan 10.000.000 Aktien im Streubesitz.

Zuletzt hatte es am 25.08.2025 Directors' Dealings bei innoscripta SE Inhaber-Akt gegeben. innoscripta SE Inhaber-Akt-Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung holte sich 6.400 Aktien für je 103,07 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf innoscripta

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf innoscripta

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen
Wer­bung