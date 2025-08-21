In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie

Meldepflicht nachgekommen

Directors' Dealings: So reagierte die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie.

innoscripta SE Inhaber-Akt meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 25.08.2025. Der Handel wurde am 27.08.2025 öffentlich gemacht. Im Portfolio von innoscripta SE Inhaber-Akt-in enger Beziehung Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) kam es am 25.08.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.600 Aktien zu jeweils 103,07 EUR hinzu. Das Papier von innoscripta SE Inhaber-Akt konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 104,00 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die innoscripta SE Inhaber-Akt-Papiere letztlich 1,10 Prozent auf 108,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 50 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer. innoscripta SE Inhaber-Akt wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,07 Mrd. Euro gelistet. An der Börse befinden sich momentan 10.000.000 Aktien im Streubesitz.

Zuletzt hatte es am 25.08.2025 Directors' Dealings bei innoscripta SE Inhaber-Akt gegeben. innoscripta SE Inhaber-Akt-Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung holte sich 6.400 Aktien für je 103,07 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net