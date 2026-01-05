In enger Beziehung investiert in PWO-Aktien - die Kursreaktion

Erfasster Insidertrade

Wie sich die PWO-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

PWO meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 30.12.2025. Am 05.01.2026 wurde die Transaktion bekannt. Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 30.12.2025 um PWO-Anteile aus. Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH erwarb 200 Aktien zu einem Kurs von je 29,40 EUR. Im FSE-Handel kam die PWO-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 28,40 EUR.

Mit einem Kurs von 28,60 EUR zeigte sich die PWO-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. PWO ist derzeit am Markt 91,88 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 3.125.000 Papiere.

Zuvor handelte Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH am 30.12.2025 mit PWO-Anteilen. Für einen Preis von jeweils 29,28 EUR erwarb Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH 500 Aktien.

Redaktion finanzen.net