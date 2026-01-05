Insider nimmt PWO-Aktien ins Depot

Öffentliche Bekanntgabe

Anleger sollten PWO nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Kürzlich kam es bei PWO zu Directors' Dealings. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 05.01.2026 ein. Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den PWO-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 30.12.2025 500 Aktien zu je 29,28 EUR erworben. Mit einem Kurs von 28,40 EUR zeigte sich die PWO-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die PWO-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 28,60 EUR. Die PWO-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 91,88 Mio. Euro. Derzeit sind 3.125.000 Aktien handelbar.

Zuvor meldete PWO, dass Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH am 30.12.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft kaufte damals 200 PWO-Aktien zu jeweils 29,40 EUR.

Redaktion finanzen.net