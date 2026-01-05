DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,68 +1,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.709 -0,6%Euro1,1733 +0,1%Öl61,54 -0,4%Gold4.464 +0,4%
Öffentliche Bekanntgabe

Insider nimmt PWO-Aktien ins Depot

06.01.26 08:01 Uhr

Anleger sollten PWO nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PWO AG
28,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei PWO zu Directors' Dealings. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 05.01.2026 ein. Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den PWO-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 30.12.2025 500 Aktien zu je 29,28 EUR erworben. Mit einem Kurs von 28,40 EUR zeigte sich die PWO-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die PWO-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 28,60 EUR. Die PWO-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 91,88 Mio. Euro. Derzeit sind 3.125.000 Aktien handelbar.

Zuvor meldete PWO, dass Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH am 30.12.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft kaufte damals 200 PWO-Aktien zu jeweils 29,40 EUR.

Redaktion finanzen.net

