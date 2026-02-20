In enger Beziehung investiert in Rubean-Aktien - die Kursreaktion

Anpassung im Portfolio

Eine Führungskraft nimmt sich die Rubean-Aktie vor.

Kürzlich kam es bei der Rubean-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 20.02.2026 ein. Rubean-in enger Beziehung M2 Venture GmbH vergrößerte am 19.02.2026 die eigene Aktienposition. M2 Venture GmbH erwarb 1.000 Aktien für je 4,70 EUR. Die Rubean-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,80 Prozent auf 4,88 EUR.

Die Rubean-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,70 Prozent auf 4,72 EUR. Rubean wird aktuell mit einem Börsenwert von 23,67 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 4.909.930 Aktien beziffert.

Zuvor handelte M2 Venture GmbH am 06.01.2026 mit Rubean-Anteilen. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.200 Papiere zu jeweils 4,69 EUR.

Redaktion finanzen.net