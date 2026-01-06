DAX25.058 +0,7%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.780 -1,7%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,59 +0,1%Gold4.461 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Qualcomm: Die relative Stärke zum Jahresstart dürfte anhalten Qualcomm: Die relative Stärke zum Jahresstart dürfte anhalten
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Insidertrade bei Rubean

Rubean-Aktie: in enger Beziehung modifiziert eigenes Depot

07.01.26 12:01 Uhr

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Rubean.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubean AG
4,58 EUR 0,08 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei Rubean kam es am 06.01.2026 zu einem Insidertrade. Die Publikation des Deals fand am 06.01.2026 statt. M2 Venture GmbH, in enger Beziehung bei Rubean fügte dem eigenen Portfolio 2.200 Rubean-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 06.01.2026 einen Wert von jeweils 4,69 EUR. Das Papier von Rubean gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,40 Prozent auf 4,50 EUR abwärts.

Die Rubean-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Rubean verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,59 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 4.909.930 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor dem BMK Holding GmbH-Handel sorgte zuletzt am 30.12.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. in enger Beziehung, BMK Holding GmbH, erwarb 300 Papiere zu jeweils 4,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubean

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubean

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rubean AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung