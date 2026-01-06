Rubean-Aktie: in enger Beziehung modifiziert eigenes Depot

Insidertrade bei Rubean

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Rubean.

Bei Rubean kam es am 06.01.2026 zu einem Insidertrade. Die Publikation des Deals fand am 06.01.2026 statt. M2 Venture GmbH, in enger Beziehung bei Rubean fügte dem eigenen Portfolio 2.200 Rubean-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 06.01.2026 einen Wert von jeweils 4,69 EUR. Das Papier von Rubean gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,40 Prozent auf 4,50 EUR abwärts.

Die Rubean-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Rubean verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,59 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 4.909.930 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor dem BMK Holding GmbH-Handel sorgte zuletzt am 30.12.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. in enger Beziehung, BMK Holding GmbH, erwarb 300 Papiere zu jeweils 4,50 EUR.

