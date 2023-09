In enger Beziehung investiert in USU Software-Aktien - die Kursreaktion

Portfolio angepasst

Wie sich die USU Software-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 12.09.2023 bei USU Software verzeichnet. Der Handel wurde am 14.09.2023 gemeldet. AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882, in enger Beziehung bei USU Software, fügte am 12.09.2023 2.017 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 17,78 EUR aufgerufen. An diesem Tag wies die USU Software-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,90 Prozent auf 17,55 EUR nach oben.

Bei der USU Software-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 17,50 EUR. Der Börsenwert von USU Software beläuft sich aktuell auf 187,32 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 10.523.800 Papiere.

AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 hatte bereits am 06.09.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Es wurde ein Kauf von 945 USU Software-Aktien zu je 17,88 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net