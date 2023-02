In enger Beziehung schlägt Anteile los: So reagiert die IONOS-Aktie

Aktien in diesem Artikel IONOS 17,01 EUR

Bei IONOS kam es am 07.02.2023 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 08.02.2023 öffentlich gemacht. Für einen Preis von jeweils 18,50 EUR verkaufte IONOS-in enger Beziehung United Internet AG am 07.02.2023 15.771.000 Anteilsscheine. Die IONOS-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im -Handel bei .

Die IONOS-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 3,30 Prozent auf 17,80 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 57.830 IONOS-Aktien.

Redaktion finanzen.net