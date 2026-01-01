DAX24.622 -0,3%Est505.893 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.247 +1,3%Bitcoin76.650 +1,8%Euro1,1704 -0,2%Öl65,11 +1,7%Gold4.848 +1,8%
INDEX-FLASH: Auf Erholungskurs - Trump eskaliert Grönland-Konflikt nicht weiter

21.01.26 17:00 Uhr

FRANKFURT/PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Mittwoch im Laufe des Nachmittags von ihren frühen Verlusten deutlich erholt. Einigen gelang sogar der Sprung ins Plus. Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump den Grönland-Konflikt nicht weiter eskalierte und zudem Gewalt ausschloss.

Der DAX gab zuletzt noch um 0,3 Prozent auf 24.640 Punkte nach, nachdem er im Tief auf 24.350 Punkte abgesackt war. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, erreichte mit zuletzt plus 0,1 Prozent auf 5899 Punkten sein Tageshoch. Auch dem Pariser CAC 40 und dem Londoner FTSE 100 gelang der Sprung in die Gewinnzone. Der SMI in Zürich gab noch um 0,1 Prozent nach, während sich die Börsenerholung in den USA mit deutlichen Gewinnen von jeweils rund einem Prozent abhob.

Die Aussagen von Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wirkten weniger wie ein strategischer Plan, sondern vielmehr wie eine klassische Beruhigungspille auf Zeit, kommentierte Marktexperte Timo Emden. Investoren seien vor allem erleichtert, da neue handelspolitische Eskalationen und kurzfristige Störfeuer ausgeblieben seien. "Für die Märkte zählt aktuell weniger, was gesagt wird, sondern dass der Ton moderater ausfällt als befürchtet." Emden warnte allerdings, dass sich die Börsen derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Unsicherheit erholten. "Solange keine konkreten wirtschafts- oder handelspolitischen Maßnahmen folgen, dürfte die Erholung auf tönernen Füßen stehen."/ck/he