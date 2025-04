INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx dämmen Verluste ein - China-Signale im Zollstreit

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Mögliche Signale aus China für Gesprächsbereitschaft mit den USA im Zollstreit haben die Aktienmärkte am Mittwochvormittag ein Stück weit besänftigt. Der deutsche Leitindex DAX sowie das Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 erholten sich von ihren Tagestiefs, für einen Dreh ins Plus reichte es aber nicht. So verlor der Dax zuletzt noch 0,4 Prozent auf 21.160 Punkte. Beim EuroStoxx stand ein Minus von 0,6 Prozent auf 4.939 Zähler zu Buche.

Wer­bung Wer­bung

China ist durchaus offen für Gespräche mit den USA im zuletzt eskalierten Handelskrieg zwischen beiden Ländern, knüpft diese aber offenbar an zahlreiche Bedingungen, schreibz die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Von US-Präsident Donald Trump etwa fordere China mehr Respekt./ajx/mis