Index-Anpassungen: TUI dürfte laut JPMorgan im Juni in den MDAX zurückkehren

Zehn Jahre nach der Abwanderung von TUI an die Londoner Börse dürfte die Aktie des größten europäischen Reiseveranstalters im Juni in den MDAX zurückkehren.

Das jedenfalls erwartet Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Sollten am 13. Februar die Aktionäre auf der Hauptversammlung einem Rückzug von der Londoner Börse zustimmen und alles so laufen, wie vom TUI-Management geplant, werde die Aktie am 21. Juni letztmalig an der Londoner Börse gehandelt, schrieb er. Der Konzern aus Hannover war 2014 nach der Fusion mit der britischen TUI Travel an die Londoner Börse abgewandert.

Nach dem Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 8. April - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - könne TUI in die DAX-Familie, bestehend aus dem Leitindex DAX, dem MDAX, dem SDAX und dem TecDAX, aufgenommen werden. Und zwar voraussichtlich nach der vierteljährlichen Index-Überprüfung im Juni in den MDAX, präzisierte Gupta.

Am Montag, 23. Juni, könnte die Aktie dann wieder ein Mitglied im Index der mittelgroßen deutschen Werte werden. Eine Notierung im Börsensegment Prime Standard ist verpflichtend, um überhaupt ein Kandidat für die Dax-Familie sein zu können. Nicht zuletzt wegen einer auch internationalen Ausrichtung gelten hier höhere Anforderungen als für den General Standard.

JPMorgan-Experte Gupta sieht die TUI-Aktie außerdem auch im MSCI Eurozone Small Cap Index, sobald die formal notwendigen Änderungen erfolgt sind.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

