INDEXÄNDERUNG/Aixtron, Wacker Chemie und Telefonica Dt. kommen in Stoxx-600

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Aixtron, Wacker Chemie und Telefonica Dt. steigen in den Stoxx-600 auf. Wie der Indexbetreiber Qontigo am Mittwoch mitteilte, werden daneben noch weitere acht Aktien ausgetauscht. Neu in den Index kommen noch Gaztransport et Technigaz, Saab, OCI, Axfood, Indivior, Fortnox, Harbour Energy und Nexans. Den Index verlassen werden CD Project, Quilter, Mips, Dr Martens, Nokian Renkaat, Qt Group, S4 (Ord. Shares), Ets Colruyt, Schibsted Gruppen, Orpea und Vifor Pharma.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX600 - NEUAUFNAHME

- Gaztransport et Technigaz (Frankreich)

- Saab (Schweden)

- OCI (Niederlande)

- Aixtron (Deutschland)

- Axfood (Schweden)

- Wacker Chemie (Deutschland)

- Indivior (Großbritannien)

- Fortnox (Schweden)

- Telefonica Deutschland (Deutschland

- Harbour Energy (Großbritannien)

- Nexans (Frankreich)

+ STOXX600 - HERAUSNAHME

- CD Project (Polen)

- Quilter (Großbritannien)

- Mips (Schweden)

- Dr Martens (Großbritannien)

- Nokian Renkaat (Finnland)

- Qt Group (Finnland)

- S4 (Ord. Shares) (Großbritannien)

- Ets Colruyt (Belgien)

- Schibsted Gruppen (Norwegen)

- Orpea (Frankreich)

- Vifor Pharma (Schweiz)

===

