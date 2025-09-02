INDEXÄNDERUNG/Burberry kehren in FTSE-100 zurück
Werte in diesem Artikel
Von Ian Walker
DOW JONES--Wie FTSE Russell am späten Mittwoch mitteilte, wird die Aktie des Luxusmodeherstellers Burberry nach einjähriger Abwesenheit wieder in den Londoner Leitindex FTSE-100 aufgenommen. Burberry waren im September 2024 aus dem Index herausgenommen worden. Daneben kommt die seit 4. August börsennotierte Aktie von Metlen Energy & Metals in den FTSE-100. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam. Platz machen müssen im FTSE-100 die Aktie des Hausbauers Taylor Wimpey und die des Entwicklers von Studentenunterkünften Unite Group.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)
