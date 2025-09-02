DAX23.705 +0,5%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

INDEXÄNDERUNG/Burberry kehren in FTSE-100 zurück

04.09.25 09:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Burberry plc
14,66 EUR 0,24 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mytilineos Holdings S.A.
47,54 EUR 0,04 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Taylor Wimpey plc
1,09 EUR 0,03 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unite Group PLCShs
7,95 EUR 0,15 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ian Walker

DOW JONES--Wie FTSE Russell am späten Mittwoch mitteilte, wird die Aktie des Luxusmodeherstellers Burberry nach einjähriger Abwesenheit wieder in den Londoner Leitindex FTSE-100 aufgenommen. Burberry waren im September 2024 aus dem Index herausgenommen worden. Daneben kommt die seit 4. August börsennotierte Aktie von Metlen Energy & Metals in den FTSE-100. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam. Platz machen müssen im FTSE-100 die Aktie des Hausbauers Taylor Wimpey und die des Entwicklers von Studentenunterkünften Unite Group.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Burberry

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Burberry

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Taylor Wimpey plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taylor Wimpey plc

DatumRatingAnalyst
15.10.2012Taylor Wimpey overweightJ.P. Morgan Cazenove
13.01.2005Taylor Woodrow: NeutralJP Morgan
11.01.2005Taylor Woodrow: NeutralJP Morgan
DatumRatingAnalyst
15.10.2012Taylor Wimpey overweightJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
13.01.2005Taylor Woodrow: NeutralJP Morgan
11.01.2005Taylor Woodrow: NeutralJP Morgan
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taylor Wimpey plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen