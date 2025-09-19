DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.303 -0,2%Euro1,1749 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Dortmund nach Sieg gegen Wolfsburg weiter Tabellenzweiter

21.09.25 21:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Platz hinter Tabellenführer FC Bayern München verteidigt. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann zum Abschluss des 4. Spieltages im eigenen Stadion gegen VfL Wolfsburg mit 1:0 (1:0). Karim Adeyemi (20. Minute) erzielte das entscheidende Tor. Dadurch bleibt der BVB Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den deutschen Meister. Für die Wolfsburger, bei denen der dänische Weltstar Christian Eriksen als Einwechselspieler sein Debüt gab, war es die erste Niederlage der noch jungen Saison./mkl/DP/zb

