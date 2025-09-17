BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 3,60 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 3,60 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR. Bei 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 66.781 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,090 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

