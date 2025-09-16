BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Plus

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,59 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,59 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.703 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 15,18 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,080 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,08 Prozent zurück. Hier wurden 132,67 Mio. EUR gegenüber 154,41 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,090 EUR je Aktie aus.

