INDEXÄNDERUNG/Siltronic in Stoxx-600 - Cancom ausgeschieden

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Siltronic und TUI werden in den Stoxx-600-Index aufgenommen, die Titel von Cancom müssen ihn verlassen. Insgesamt werden acht Werte ausgetauscht, wie die Tochter der Deutschen Börse Qontigo am späten Dienstag mitteilte. Aufgenommen werden neben den genannten die Aktien von Scatec, Sagax B, Countryside Properties plc, Nordic Entertainment Group B, The Holdings plc und Allegro.eu. Den Index verlassen müssen TP Icap, Moneysupermarket.com GB, LPP, H. Lundbeck, Signature Aviation, Centamin und Network International.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX600 - NEUAUFNAHME

- TUI (Großbritannien)

- Scatec (Norwegen)

- Siltronic (Deutschland)

- Sagax 'B' (Schweden)

- Countryside Properties plc (Großbritannien)

- Nordic Entertainment (Schweden)

- THG Holdings (Großbritannien)

- Allegro.eu (Polen)

+ STOXX600 - HERAUSNAHME

- TP ICAP (Großbritannien)

- Moneysupermarket.com GB (Großbritannien)

- LPP (Polen)

- H. Lundbeck (Dänemark)

- Signature Aviation (Großbritannien)

- Centamin (Großbritannien)

- Cancom (Deutschland)

- Network International Holdings (Großbritannien)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/smh/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 16:34 ET (21:34 GMT)