DAX24.233 +1,2%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Industrie und Handel im Osten deutlich optimistischer

03.11.25 11:07 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht aufgehellt. Das Barometer dafür, der regionale Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts, stieg von 88,4 Punkten auf nun 89,3 Punkte. Die etwa 1.700 befragten Firmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihre Erwartungen etwas besser als im September.

Wer­bung

Deutlich verbesserte sich das Geschäftsklima demnach im verarbeitenden Gewerbe. Die Industrieunternehmen schätzten ihre Geschäftslage ebenfalls etwas besser ein - und korrigierten ihre Erwartungen an die kommenden Monate erheblich nach oben.

Im ostdeutschen Dienstleistungssektor kühlte sich das Geschäftsklima dagegen im Oktober geringfügig ab. Die befragten Firmen waren zwar etwas zufriedener mit ihrer Geschäftslage, senkten aber ihre Erwartungen leicht. Auch im ostdeutschen Handel verbesserte sich das Geschäftsklima spürbar. Zudem hoben die Unternehmen im Einzelhandel als auch im Großhandel ihre Geschäftserwartungen kräftig an.

Im Bauhauptgewerbe stieg der Geschäftsklimaindex deutlich. Die Firmen bewerteten die laufenden Geschäfte erheblich besser als noch im September, blicken aber auch mit etwas mehr Pessimismus auf die kommenden Monate./toz/DP/mis