Infineon-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alexander Duval hat sich intensiv mit dem Infineon-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Beim erhöhten Umsatzziel für das Gesamtjahr setzten die Münchner auf eine schrittweise Nachfrageerholung, schrieb Analyst Alexander Duval am Dienstag nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal.

Um 10:03 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 10,5 Prozent auf 34,55 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,45 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 4.192.361 Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 10,0 Prozent aufwärts. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.