Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 31,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 31,51 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 31,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,35 EUR. Zuletzt wechselten 1.935.228 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 19,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,346 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,61 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,84 Prozent verringert.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

NVIDIA-Konkurrent AMD-Aktie zieht an: AMD treibt mit Gewinn- und Umsatzsprung auch Infineon, Intel & Co. an

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels fester