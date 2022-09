Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Infineon befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 23,80 EUR ab. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 23,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,95 EUR. Zuletzt wechselten 1.727.239 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 45,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 15,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,45 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.618,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 2.722,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,91 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie profitiert: Infineon sichert sich Zugang zu SiC-Wafern

Jefferies belässt Infineon auf 'Underperform' - Infineon-Aktie gefragt

Infineon-Aktie dreht ins Plus: Infineon peilt weitere Übernahmen an - Keine neuen großen Standorte geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com