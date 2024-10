Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,46 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,46 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 31,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 586.982 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 25,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Abschläge von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,81 EUR.

Am 05.08.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Infineon.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

