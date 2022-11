Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 25,10 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,35 EUR an. Bei 24,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.792.657 Infineon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,54 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

