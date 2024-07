Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,50 EUR zu.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 34,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 34,58 EUR. Bei 34,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.405.831 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 16,74 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Infineon-Aktie.

