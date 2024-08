Infineon Aktie News: Anleger setzen Infineon am Nachmittag unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 29,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 5,2 Prozent auf 29,48 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,11 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,92 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.623.308 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 33,46 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,346 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,61 EUR an.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Infineon-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral