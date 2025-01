Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 30,61 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 30,61 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,53 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,32 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.312.438 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 21,12 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,348 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Infineon ebenfalls 0,57 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus