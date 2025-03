Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Infineon

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 35,36 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,36 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 196.431 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 21,38 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,372 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,81 EUR.

Infineon veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Februar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Infineon-Aktie angepasst

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert zum Ende des Freitagshandels