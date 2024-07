Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 34,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 34,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 35,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.616.615 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. 16,57 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 3,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach