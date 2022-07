Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 21,91 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 21,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.990.324 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 50,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 0,02 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 09.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,24 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.298,00 EUR – ein Plus von 22,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 2.700,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,76 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Infineon profitiert von anhaltend hoher Nachfrage der Autohersteller

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images